Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:43

  _hunter написав:
  edvardd написав:
  sena_2008atp написав:Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.


.До карантина стоила 76 коп:

Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл...
"До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?

Дійсно, та скільки вже можна? Все, на чому "пересічного" оббирають (чи то тарифи, чи маски)- повний "одобрямс". Згадався анекдот, в якому ведмедик питає хантера (мисливця) : "от не розумію, ти мисливець, чи....?"
А по темі: потрібно було на початку лютого на фірму для працівників одноразові рукавички і маски, постачальник-оптовик відповів: "масок не берем вже 3 тижні, а то ціна закупівельна стала 3 гривні, кому я її продам?" І тільки мудрий хантер вже тоді знав про всесвітню ж...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:53

  L написав:
  _hunter написав:Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл...
"До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?

Дійсно, та скільки вже можна? Все, на чому "пересічного" оббирають (чи то тарифи, чи маски)- повний "одобрямс". Згадався анекдот, в якому ведмедик питає хантера (мисливця) : "от не розумію, ти мисливець, чи....?"
А по темі: потрібно було на початку лютого на фірму для працівників одноразові рукавички і маски, постачальник-оптовик відповів: "масок не берем вже 3 тижні, а то ціна закупівельна стала 3 гривні, кому я її продам?" І тільки мудрий хантер вже тоді знав про всесвітню ж...

Могу уважаемому л встречный анекдот про джина и "походи по рынку -- поищи дешевле" напомнить.
Нет никакого "пересічного оббирають" -- есть обычный рынок: при кратном росте спроса стоимость так же кратно растет обычно.

> постачальник-оптовик відповів ... кому я її продам
там чуть выше (поста три назад) ответ давали. И если у уважаемого л такой странный поставщик (если думать у него плохо получается -- может не стоит ему этим заниматься?) -- может л стоит заказывать напрямую у производителей?
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Какие производители масок?)) Слуги снова набьют свои карманы. Почитайте как производители защитных костюмов заработали, выиграв тендер на производство ...
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  viktoriam8873 написав:В Охматдит врачи сами за свои деньги покупают средства защиты, а они насытили рынок.

Как связана насыщенность рынка с масками в больницах. Или в вашем понимании насыщенность это когда они коробками на улицах валяются? В какой-то мере врачи сами виноваты, что их работу за гроши в ужасных условиях у нас люди воспринимают как должное. И за счет нерадивых представителей и журналистов еще и в негативном свете.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:43

  viktoriam8873 написав:В Охматдит врачи сами за свои деньги покупают средства защиты, а они насытили рынок.

я смотрю ты специально зарегился чтоб эту чушь запостить.
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