Україні вистачить: в Кабміні запропонували почати продаж...

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sena_2008atp написав:Насытили по 12гривен.До карантина стоила 4гр.
.До карантина стоила 76 коп:
Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл... "До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?
Дійсно, та скільки вже можна? Все, на чому "пересічного" оббирають (чи то тарифи, чи маски)- повний "одобрямс". Згадався анекдот, в якому ведмедик питає хантера (мисливця) : "от не розумію, ти мисливець, чи....?" А по темі: потрібно було на початку лютого на фірму для працівників одноразові рукавички і маски, постачальник-оптовик відповів: "масок не берем вже 3 тижні, а то ціна закупівельна стала 3 гривні, кому я її продам?" І тільки мудрий хантер вже тоді знав про всесвітню ж...
_hunter написав:Да сколько уже можно тему мусолить?!! -- Жванецкий со своими раками ее уже лет с 30 назад полностью раскрыл... "До карантина стоила". -- что мешало их и купить "до карантина" -- при первых новостях из Китая о полном локдауне?
Дійсно, та скільки вже можна? Все, на чому "пересічного" оббирають (чи то тарифи, чи маски)- повний "одобрямс". Згадався анекдот, в якому ведмедик питає хантера (мисливця) : "от не розумію, ти мисливець, чи....?" А по темі: потрібно було на початку лютого на фірму для працівників одноразові рукавички і маски, постачальник-оптовик відповів: "масок не берем вже 3 тижні, а то ціна закупівельна стала 3 гривні, кому я її продам?" І тільки мудрий хантер вже тоді знав про всесвітню ж...
Могу уважаемому л встречный анекдот про джина и "походи по рынку -- поищи дешевле" напомнить. Нет никакого "пересічного оббирають" -- есть обычный рынок: при кратном росте спроса стоимость так же кратно растет обычно.
> постачальник-оптовик відповів ... кому я її продам там чуть выше (поста три назад) ответ давали. И если у уважаемого л такой странный поставщик (если думать у него плохо получается -- может не стоит ему этим заниматься?) -- может л стоит заказывать напрямую у производителей?
viktoriam8873 написав:В Охматдит врачи сами за свои деньги покупают средства защиты, а они насытили рынок.
Как связана насыщенность рынка с масками в больницах. Или в вашем понимании насыщенность это когда они коробками на улицах валяются? В какой-то мере врачи сами виноваты, что их работу за гроши в ужасных условиях у нас люди воспринимают как должное. И за счет нерадивых представителей и журналистов еще и в негативном свете.