|
|
В Україні побудують теплоелектростанцію на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.
Дивися повний текст В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88235
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00
Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1283
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему