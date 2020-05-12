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В Україні побудують
теплоелектростанцію на...

В Україні побудують теплоелектростанцію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59

В Україні побудують теплоелектростанцію на...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.

Дивися повний текст В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00

Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
zloy_ukr
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