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В Україні побудують теплоелектростанцію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.
Дивися повний текст В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00
Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:14
zloy_ukr написав:
Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
Солнечную панель тоже нельзя назвать зеленой. Она нагревает воздух.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:52
сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...
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Tamagoch
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