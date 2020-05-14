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В Україні побудують теплоелектростанцію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.
Дивися повний текст В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива
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R2
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00
Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
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zloy_ukr
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:14
zloy_ukr написав:
Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
Солнечную панель тоже нельзя назвать зеленой. Она нагревает воздух.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:52
сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...
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Tamagoch
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:42
Tamagoch написав:
сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...
Это не "зеленая" а возобновляемая энергетика. И эта Ьио-ТЭС это очень хорошо если она работает на общих скажем так основаниях а не по "зеленому тарифу".. такие вот проекты стоило бы освобождать от налогов на 5+ лет как минимум, а не субсидировать "зеленые тарифы" . Стабильная генерация, по сути неограниченные источники топлива, не зависящие от есть ветер/солнце или нет. По сути зола (смотря что там сжигать) может использоваться как удобрения на тех же полях...это вам не куча шлака угольного..
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Джон
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