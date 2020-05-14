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В Україні побудують
теплоелектростанцію на...

В Україні побудують теплоелектростанцію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59

В Україні побудують теплоелектростанцію на...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.

Дивися повний текст В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00

Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:14

  zloy_ukr написав:Очередной коррупционный проэкт : сжигание мусора назовут "зеленым", и получат деньги.

Солнечную панель тоже нельзя назвать зеленой. Она нагревает воздух.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:52

сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:42

Re: В Україні побудують теплоелектростанцію на...

  Tamagoch написав:сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...

Это не "зеленая" а возобновляемая энергетика. И эта Ьио-ТЭС это очень хорошо если она работает на общих скажем так основаниях а не по "зеленому тарифу".. такие вот проекты стоило бы освобождать от налогов на 5+ лет как минимум, а не субсидировать "зеленые тарифы" . Стабильная генерация, по сути неограниченные источники топлива, не зависящие от есть ветер/солнце или нет. По сути зола (смотря что там сжигать) может использоваться как удобрения на тех же полях...это вам не куча шлака угольного..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:45

  p_a_l написав:Солнечную панель тоже нельзя назвать зеленой. Она нагревает воздух.

Прям панель нагревает? У неё внутре источник энергии для этого есть?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:38

Если будет неурожай подсолнечника, придётся топить БиоТЭС кизяками.

Вопрос об использовании соломы в качестве топлива весьма спорный, 1кг соломы в Запорожской области стоит 6 гривен, что сопоставимо с ценой 1м3 газа.
http://agro-ukraine.com/ru/trade/m-9345 ... v-tyukakh/
Востаннє редагувалось warlamp в Пон 18 тра, 2020 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:45

Re: В Україні побудують теплоелектростанцію на...

лучше бы достроили пару тройку блоков к АЕС как белорусы
АЕС самый экологически чистый источник электро энергии
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