В Україні побудують теплоелектростанцію на...

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У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.
Tamagoch написав:сырье может и экологичное, но его сжигание отнюдь...
Это не "зеленая" а возобновляемая энергетика. И эта Ьио-ТЭС это очень хорошо если она работает на общих скажем так основаниях а не по "зеленому тарифу".. такие вот проекты стоило бы освобождать от налогов на 5+ лет как минимум, а не субсидировать "зеленые тарифы" . Стабильная генерация, по сути неограниченные источники топлива, не зависящие от есть ветер/солнце или нет. По сути зола (смотря что там сжигать) может использоваться как удобрения на тех же полях...это вам не куча шлака угольного..