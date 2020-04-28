Вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах.
Дивися повний текст У Кабміні презентували план по створенню 500 тис. робочих місць (інфографіка).
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59
У Кабміні презентували план по створенню 500 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні презентували план по створенню 500 тис. робочих місць (інфографіка).
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00
Там на днях креаклы устраивали митинги. Хотели работать. Вот их на стройки и отправить. Хотел бы я посмотреть на балетную труппу на лопате на строительстве дорог.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:24
Сказати що є робота багато розуму не треба, питання яка це робота і скільки за неї платять. З таким успіхом можна повторити Гулаг- теж свого роду дали роботу людям.
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