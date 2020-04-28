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У Кабміні презентували план
по створенню 500 тис....

У Кабміні презентували план по створенню 500 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:59

У Кабміні презентували план по створенню 500 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Вакансії для 500 тисяч українців пропонуються у 10-ти сферах.

Дивися повний текст У Кабміні презентували план по створенню 500 тис. робочих місць (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:00

Там на днях креаклы устраивали митинги. Хотели работать. Вот их на стройки и отправить. Хотел бы я посмотреть на балетную труппу на лопате на строительстве дорог.
gorobezus
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:24

Сказати що є робота багато розуму не треба, питання яка це робота і скільки за неї платять. З таким успіхом можна повторити Гулаг- теж свого роду дали роботу людям.
Українець
 
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