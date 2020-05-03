У кризовий період в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію в Європі.
Дивися повний текст Україна не може оплачувати найвищий в Європі \"зелений тариф\" - Шмигаль.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31
Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна не може оплачувати найвищий в Європі \"зелений тариф\" - Шмигаль.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31
Отлично придумано: коррупцию, воровство, дорогих суддей, прокуроров, депутатов, раздутую армию бюджетников - может оплачивать, а почти убыточную " небольшую зеленую энергетику" - не может!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:37
Одни разговоры, а толку нет. Уже давно могли бы уравнять зелёный тариф со стоимостью КВт.ч для населения. В Грузии вон вообще зелёный тариф копейки - и ничего, продолжают строить станции.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47
Могли б теоретично - але насправді нам дуже навіть непогані гроші - якщо тільки податків вони платять :
За даними Державної податкової служби України виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) перерахували до бюджету з 2009 по 2019 роки 93,62 млрд грн податків. Про це повідомляє Європейсько-українське енергетичне агентство.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:02
Puente,
вони не заплатили податки, вони повернули трішки грошей з тих, що їм дали.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06
Если зеленка такая офигенная, то откажитесь от государственного и поставьте себе зеленку. Но не нужно на вашей зеленке зарабатывать за счет других. Это называется паразитировать.
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