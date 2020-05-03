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Україна не може оплачувати
найвищий в Європі "зелений...

Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31

Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений...

Пропонуємо до обговорення:
У кризовий період в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію в Європі.

Дивися повний текст Україна не може оплачувати найвищий в Європі \"зелений тариф\" - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:31

Отлично придумано: коррупцию, воровство, дорогих суддей, прокуроров, депутатов, раздутую армию бюджетников - может оплачивать, а почти убыточную " небольшую зеленую энергетику" - не может!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:37

Одни разговоры, а толку нет. Уже давно могли бы уравнять зелёный тариф со стоимостью КВт.ч для населения. В Грузии вон вообще зелёный тариф копейки - и ничего, продолжают строить станции.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47

  N0mad написав:Одни разговоры, а толку нет. Уже давно могли бы уравнять зелёный тариф со стоимостью КВт.ч для населения. В Грузии вон вообще зелёный тариф копейки - и ничего, продолжают строить станции.


Могли б теоретично - але насправді нам дуже навіть непогані гроші - якщо тільки податків вони платять :
За даними Державної податкової служби України виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) перерахували до бюджету з 2009 по 2019 роки 93,62 млрд грн податків. Про це повідомляє Європейсько-українське енергетичне агентство.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/vozob ... rn-nalogov
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:02

Puente,
вони не заплатили податки, вони повернули трішки грошей з тих, що їм дали.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06

Если зеленка такая офигенная, то откажитесь от государственного и поставьте себе зеленку. Но не нужно на вашей зеленке зарабатывать за счет других. Это называется паразитировать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:26

да покупайте у русских дешевую э/э и не заморачивайтесь
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:33

  N0mad написав:Puente,
вони не заплатили податки, вони повернули трішки грошей з тих, що їм дали.

Так це якраз кількість податків і демострує - їм є за що боротися ...
Puente
 
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