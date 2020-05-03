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Україна не може оплачувати
найвищий в Європі "зелений...

Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:54

  igorbuda52 написав:а аес чого закриває

Они ж говорили недавно. Сейчас они платят и за ВИЭ, и за АЭС. Нужно уменьшить расходы. ВИЭ отключить невозможно - там контракты, по которым нельзя не платить. Так что уменьшить можно только АЭС. :(
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18

  N0mad написав:
  igorbuda52 написав:а аес чого закриває

Они ж говорили недавно. Сейчас они платят и за ВИЭ, и за АЭС. Нужно уменьшить расходы. ВИЭ отключить невозможно - там контракты, по которым нельзя не платить. Так что уменьшить можно только АЭС. :(

По таким ценам пусть платят те, кто с ахметско-порошенковской ВИЭ контракты заключал.
Тем более доля этой ВИЭ в общей структуре производства электроэнергии всего 3.7%
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/y ... 019....pdf

Педалька с порохоботской кгга киевлянам воду уже "нагрели" по прошлогодней цене на газ.
https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/#1585739 ... 44eb7-6b19

Для тех, кто не вник до сих пор, объясняю.
Базовый тариф на горячую воду 97.89 грн, установленный в январе 2019 года умножаем на коэффициент К = 0.94 - апрельской стоимости российско-украинского газа в Амстердамском хабе.
И чем ниже стоимость газа, тем меньше должен быть коэффициент К.
А так как К = 0.94, - это означает, что никакого почти двухкратного снижения мировой цены на газ и не было. Причем, для отопления, которое было всего 3 апрельских дня К = 0.62, что очень похоже на правду. А ведь вода для отопления и вода для централизованного горячего водоснабжения греется на одной ТЭЦ :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01

Все как платят - так и будут платить Ринату Леонидовичу. А кто не согласен - в лесу места много: и для Премьера, и для Президента, и для простого смертного найдется.
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:52

Так не платите!
Отправляйте к Пете шоколадному !
Скажите денег нет но вы держитесь. Так можно.
И ржавому тоже так же нужно сказать.
Пусть идёт с протянутой рукой.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 01:31

Re: Україна не може оплачувати найвищий в Європі

І Шмига і зеленка така сама банда ян януковичі,тільки цивилізована,в костюмах. Вони хочуть купляти рос.газ і електрику і далі нічого не змінювати.
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