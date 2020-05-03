Они ж говорили недавно. Сейчас они платят и за ВИЭ, и за АЭС. Нужно уменьшить расходы. ВИЭ отключить невозможно - там контракты, по которым нельзя не платить. Так что уменьшить можно только АЭС.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:54
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:18
По таким ценам пусть платят те, кто с ахметско-порошенковской ВИЭ контракты заключал.
Тем более доля этой ВИЭ в общей структуре производства электроэнергии всего 3.7%
Педалька с порохоботской кгга киевлянам воду уже "нагрели" по прошлогодней цене на газ.
Для тех, кто не вник до сих пор, объясняю.
Базовый тариф на горячую воду 97.89 грн, установленный в январе 2019 года умножаем на коэффициент К = 0.94 - апрельской стоимости российско-украинского газа в Амстердамском хабе.
И чем ниже стоимость газа, тем меньше должен быть коэффициент К.
А так как К = 0.94, - это означает, что никакого почти двухкратного снижения мировой цены на газ и не было. Причем, для отопления, которое было всего 3 апрельских дня К = 0.62, что очень похоже на правду. А ведь вода для отопления и вода для централизованного горячего водоснабжения греется на одной ТЭЦ
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01
Все как платят - так и будут платить Ринату Леонидовичу. А кто не согласен - в лесу места много: и для Премьера, и для Президента, и для простого смертного найдется.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:52
Так не платите!
Отправляйте к Пете шоколадному !
Скажите денег нет но вы держитесь. Так можно.
И ржавому тоже так же нужно сказать.
Пусть идёт с протянутой рукой.
Додано: Суб 16 тра, 2020 01:31
Re: Україна не може оплачувати найвищий в Європі
І Шмига і зеленка така сама банда ян януковичі,тільки цивилізована,в костюмах. Вони хочуть купляти рос.газ і електрику і далі нічого не змінювати.
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