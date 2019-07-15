RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Позбуваємось від розбитої
застрахованої машини

Позбуваємось від розбитої застрахованої машини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47

Позбуваємось від розбитої застрахованої машини

Пропонуємо до обговорення:
Застраховану машину, що потрапила в ДТП, можна цілком вдало продати...

Дивися повний текст Позбуваємось від розбитої застрахованої машини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89090
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47

Можна будь ласка сайт <<Організацією збуту битих машин сьогодні активно займаються багато страховиків>>
007_scotti
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:39

авто после дтп

/R2 можно сылку сайта на машины после дтп? :shock:
007_scotti
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 15.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 22:05

Re: Позбуваємось від розбитої застрахованої машини

Обычно это платные аукционные площадки, где есть гарантии, что сделавший ставку, обязан по той цене купить авто
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], LutsMan і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як визначити регіон України за номером машини 1, 2
R2 » Нед 25 сер, 2019 10:43
10 996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 16:48
Watcher
Як часто українці змінюють свої машини (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Пон 19 сер, 2019 09:14
22 1698
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 сер, 2019 22:39
freelanc
Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини 1, 2
R2 » Пон 15 лип, 2019 10:22
18 1394
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 17:41
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25167)
04.07.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.