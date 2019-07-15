Застраховану машину, що потрапила в ДТП, можна цілком вдало продати...
Дивися повний текст Позбуваємось від розбитої застрахованої машини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47
Позбуваємось від розбитої застрахованої машини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Позбуваємось від розбитої застрахованої машини.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:47
Можна будь ласка сайт <<Організацією збуту битих машин сьогодні активно займаються багато страховиків>>
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:39
авто после дтп
/R2 можно сылку сайта на машины после дтп?
Додано: Суб 04 лип, 2020 22:05
Re: Позбуваємось від розбитої застрахованої машини
Обычно это платные аукционные площадки, где есть гарантии, что сделавший ставку, обязан по той цене купить авто
|