Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прихід шведської компанії IKEA на український ринок особливо цінний в ситуації, яку нині долає світ у зв'язку з пандемією COVID-19.
Дивися повний текст Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03
Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03
И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.
И вытеснения своего производителя.
|