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Кличко прокоментував
прихід IKEA в Україну

Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03

Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прихід шведської компанії IKEA на український ринок особливо цінний в ситуації, яку нині долає світ у зв'язку з пандемією COVID-19.

Дивися повний текст Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03

И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.

И вытеснения своего производителя.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:22

  p_a_l написав:И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.

И вытеснения своего производителя.

Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:27

  _hunter написав:
  p_a_l написав:И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.

И вытеснения своего производителя.

Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...


Ну - об"єктивно - в Європі ІКЕА рахується бюджетним рішенням без фантазії ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32

  Puente написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.

И вытеснения своего производителя.

Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...


Ну - об"єктивно - в Європі ІКЕА рахується бюджетним рішенням без фантазії ...

Так я про то же: ІКЕА -- это "обычная" мебель формата "поставил и забыл пока не сломалась", местные же поделия (сходной цены) -- смотреть довольно стремно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:49

если только икея начнет нагружать своими заказами местные фабрики, иначе это не инвестор, а импортер вымыватель валюты из страны...
Tamagoch
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