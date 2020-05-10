|
|
|
Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко вважає, що прихід шведської компанії IKEA на український ринок особливо цінний в ситуації, яку нині долає світ у зв'язку з пандемією COVID-19.
Дивися повний текст Кличко прокоментував прихід IKEA в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88240
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:03
И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.
И вытеснения своего производителя.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:22
p_a_l написав:
И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.
И вытеснения своего производителя.
Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:27
_hunter написав: p_a_l написав:
И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.
И вытеснения своего производителя.
Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...
Ну - об"єктивно - в Європі ІКЕА рахується бюджетним рішенням без фантазії ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 3082
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:32
Puente написав: _hunter написав: p_a_l написав:
И это – тот позитивный сигнал, который нужен нашему городу для привлечения и других международных партнеров», – отметил Кличко.
И вытеснения своего производителя.
Кто этим "своего производителя" виноват, что конкурентные решения выпускать не могут? -- вся фабричная дешевая местная мебель -- будто для ностальгирующих по 90-м выпускается...
Ну - об"єктивно - в Європі ІКЕА рахується бюджетним рішенням без фантазії ...
Так я про то же: ІКЕА -- это "обычная" мебель формата "поставил и забыл пока не сломалась", местные же поделия (сходной цены) -- смотреть довольно стремно...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:49
если только икея начнет нагружать своими заказами местные фабрики, иначе это не инвестор, а импортер вымыватель валюты из страны...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3061
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|