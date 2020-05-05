RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Для боротьби з бідністю ВВП
України має зростати на 5%...

Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5%...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:13

Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5%...

Пропонуємо до обговорення:
Українську економіку треба вивести як мінімум на 5% зростання ВВП за рік для ефективної боротьби з бідністю в країні.

Дивися повний текст Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88240
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авіакомпанії, які анонсують польоти з України після 22...
R2 » Вів 12 тра, 2020 15:36
2 320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 19:46
Raymond
67% громадян України, які виїхали з Польщі через...
R2 » Вів 05 тра, 2020 22:02
3 631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 21:31
k938980405
Якість газу в квітня 2020 року по областях України...
R2 » Сер 06 тра, 2020 18:17
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 18:17
borzol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.