Українську економіку треба вивести як мінімум на 5% зростання ВВП за рік для ефективної боротьби з бідністю в країні.
Дивися повний текст Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:13
Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для боротьби з бідністю ВВП України має зростати на 5% щороку - радник Президента.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:19
В дійсності ріст повинен бути більшим ніж інфляція, інкше бідність не здолати, вона буде тільки збільшуватися.
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