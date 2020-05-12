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Bloomberg назвав трейдера, який заробив на від'ємних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Британський нафтотрейдер BB Energy став одним з небагатьох, хто зумів заробити в ситуації, коли власники ф'ючерсів на нафту почали платити тим, хто погоджувався викупити їхні папери, повідомляє Bloomberg.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29
Забирайте.....Вместе с танкером подарок!
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yurastatkevich
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:50
вот это good call, как говорят в пылу автогоночных сражений )
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Tamagoch
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