RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bloomberg назвав трейдера,
який заробив на від'ємних...

Bloomberg назвав трейдера, який заробив на від'ємних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29

Bloomberg назвав трейдера, який заробив на від'ємних...

Пропонуємо до обговорення:
Британський нафтотрейдер BB Energy став одним з небагатьох, хто зумів заробити в ситуації, коли власники ф'ючерсів на нафту почали платити тим, хто погоджувався викупити їхні папери, повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Bloomberg назвав трейдера, який заробив на від'ємних цінах на нафту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88240
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:29

Забирайте.....Вместе с танкером подарок!
yurastatkevich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:50

вот это good call, как говорят в пылу автогоночных сражений )
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3061
З нами з: 03.02.13
Подякував: 306 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...
R2 » Чет 14 тра, 2020 09:35
3 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 13:27
farm
Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 тра, 2020 21:42
35 1946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 06:51
swan forever
Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
R2 » Сер 13 тра, 2020 13:35
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:35
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.