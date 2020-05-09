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Міст Кличка знову
тріснув (фото)

Міст Кличка знову тріснув (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:25

Міст Кличка знову тріснув (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише спільнота «Київ Оперативний» в Facebook.

Дивися повний текст Міст Кличка знову тріснув (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:25

Нафига там вообще эти стекла?
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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