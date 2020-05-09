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Дивися повний текст Міст Кличка знову тріснув (фото).
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:25
Міст Кличка знову тріснув (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міст Кличка знову тріснув (фото).
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:35
p_a_l Стекла не виноваты, тут вопрос руками или чем то другим их ставили и участвовал ли мозг в этом действии ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:52
Re: Міст Кличка знову тріснув (фото)
Рецепт 1 - ловить вандальщиков и штрафовать на 100 000 гр , если несовершеннолетний то родителей, если и они бомжи , то вживлять чип о совершенном правонарушении 2020 году и за что , ..
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:40
Ламинированное 3-х слойное обычное 4мм стекло пробовал прострелить пулей с карабина, не пробило насквозь, и трещины не пошли. А это какая-то закаленная халтура.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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