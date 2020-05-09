Міст Кличка знову тріснув (фото)

Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:30

Тут либо мостостроители сэкономили на качественных материалах, либо проектировщики ошиблись в расчётах нагрузок и прочности конструкций моста . Либо оба фактора сразу. Что приводит к деформации конструкции, смещению элементов и растрескиванию стёкол.



Однозначно мост надо сносить, пока он не похоронил под собой кучу народа.



Утверждать не буду, но зная менталитет наших начальников можно предположить, что после обычного в таких случаях "распила и отката" денег на качественное строительство просто не хватило.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.