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Чому не всім проіндексували
пенсії: коли чекати...

Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27

Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко.

Дивися повний текст Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати чергового підвищення.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27

При выходе на пенсию моя покупательная способность была выше нежели сегодняшняя покупательная способность
с моей ПРОИНДЕКСИРОВАННОЙ пенсией.
grigory_ustimenko
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