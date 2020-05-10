Про це повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко.
Дивися повний текст Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати чергового підвищення.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати чергового підвищення.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
При выходе на пенсию моя покупательная способность была выше нежели сегодняшняя покупательная способность
с моей ПРОИНДЕКСИРОВАННОЙ пенсией.
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