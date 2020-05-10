Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...

Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:04

Инвалид с детства, была 3-я группа, в связи с ухудшением состояния здоровья и новым диагнозом в марте этого года на перекомиссии ВТЭК перевели на 2-ю. Пенсия, как была минимальная - 1638 грн., так и осталась. На мой вопрос по этому поводу к представителям ПФ, мне ответили, что отсутствует трудовой стаж. Я объясняю, что инвалид с детства, после тяжёлой ДТП в возрасте 12 лет, полжизни по больницам, лечение, реабилитация и т.д., и т.п. Группа рабочая, но с целой массой ограничений. Откуда у меня даже в теории может взяться стаж? Без разницы, отвечают, такой Закон.

Вопрос у меня следующий: во времена правления Януковича моя пенсия на третьей группе (естественно, тоже минимальная) составляла по тому курсу что-то около 120 $, при том, что цены на всё абсолютно были значительно ниже. Сейчас на второй - в долларовом эквиваленте - вдвое меньше при ценах многократно выше.

Про то, что при Януковиче не было войны и много ещё чего не было из того, что есть сейчас, я не сравниваю - всё и так очевидно и более, чем наглядно.

Скажите (вопрос риторический), какой из Президентов Украины мне больше симпатичен?

Для "свідомих" и тому подобных - я коренной киевлянин, к донецкому региону никогда не имел никакого отношения от слова "совсем".