Про це повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду Олена Бойко.
Дивися повний текст Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати чергового підвищення.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати чергового підвищення.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:27
При выходе на пенсию моя покупательная способность была выше нежели сегодняшняя покупательная способность
с моей ПРОИНДЕКСИРОВАННОЙ пенсией.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:04
Инвалид с детства, была 3-я группа, в связи с ухудшением состояния здоровья и новым диагнозом в марте этого года на перекомиссии ВТЭК перевели на 2-ю. Пенсия, как была минимальная - 1638 грн., так и осталась. На мой вопрос по этому поводу к представителям ПФ, мне ответили, что отсутствует трудовой стаж. Я объясняю, что инвалид с детства, после тяжёлой ДТП в возрасте 12 лет, полжизни по больницам, лечение, реабилитация и т.д., и т.п. Группа рабочая, но с целой массой ограничений. Откуда у меня даже в теории может взяться стаж? Без разницы, отвечают, такой Закон.
Вопрос у меня следующий: во времена правления Януковича моя пенсия на третьей группе (естественно, тоже минимальная) составляла по тому курсу что-то около 120 $, при том, что цены на всё абсолютно были значительно ниже. Сейчас на второй - в долларовом эквиваленте - вдвое меньше при ценах многократно выше.
Про то, что при Януковиче не было войны и много ещё чего не было из того, что есть сейчас, я не сравниваю - всё и так очевидно и более, чем наглядно.
Скажите (вопрос риторический), какой из Президентов Украины мне больше симпатичен?
Для "свідомих" и тому подобных - я коренной киевлянин, к донецкому региону никогда не имел никакого отношения от слова "совсем".
Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:49
sashamaestro1977, если янек спустил больше половины ЗВР за 12-13-й год и увеличил вдвое гос. долг за время своего правления, а потом сбежал к путлеру и позвал сюда агрессора и войну, то можете, конечно, его любить, но лучше включить мозг. Алкаш тоже красиво живет, если найдет мамино золотое кольцо, сдаст в ломбард и пропьет, а если еще и продаст дочку в бордель...
Может, и можно было еще месяца 2 держать курс 8, даже когда уже все валюты стран-соседей начали валиться, может, даже полгода, если б таки сдал нас путлеру окончательно и взял те 15 ярдов (больше страусятнику и убийце безоружных людей никто ничего не давал), но потом бы все равно произошел девал. Когда в рашке курс скакнул с 30 до 70 с гаком, аналогично потом у Бацьки (там еще и перед этим зайчик в 3 раза упал) и в Казахстане, думаете, у нас бы стоял курс 8? Может, но недолго.
Хотя гонтареву тоже, конечно, никто не оправдывает. Тоже ворюга. Других туда у нас не пущают. Не довели Майдан до конца и опять привели подонков во власть. Кстати, именно она помогала выводить те пресловутые 1.5 ярда зелени янеку.
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:48
Re: Чому не всім проіндексували пенсії: коли чекати...
Если вы живёте просто на содержании государства (и возможно родственников) - нет ничего удивительного в том, что вам симпатичнее тот, кто вам даст больше. И ваши интересы никак ее пересекаются с интересами тех, кто в реальности вам эти выплаты обеспечивает - налогоплательщиков. И политика, политпредпочтения, идеология тут вообще ни при чём. Кто больше даст. А потому обсуждение вообще бессмысленно
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:32
Плакаться на форуме вам проще.
Но я вам уже давно советую, найдите работу с официальным оформлением. Хоть в АТБ товар раскладывать.
Часто наблюдаю в АТБ немых девочек на раскладке товара. Не думаю, что вы не в состоянии раскладывать товар
Тогда вам будут пересчитывать пенсию с учётом стажа
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