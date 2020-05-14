Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє, що в Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%.
Дивися повний текст В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:29
В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:29
расстреливать на месте тех кто незаконно добывает и проблема быстро исчезнет
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