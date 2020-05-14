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В Україні обсяг незаконних
рубок лісів зменшився на 34%

В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:29

В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство лісових ресурсів України повідомляє, що в Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%.

Дивися повний текст В Україні обсяг незаконних рубок лісів зменшився на 34%.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:29

расстреливать на месте тех кто незаконно добывает и проблема быстро исчезнет
maksymzp88
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