В.о. глави Укренерго Володимир Кудрицький назвав три основні причини кризи на енергетичному ринку.
Дивися повний текст Названо головні причини кризи на енергоринку України.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:53
Названо головні причини кризи на енергоринку України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо головні причини кризи на енергоринку України.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27
Главная беда это ахметов над которым весь мир смеется с его покупке квартиры в лондоне и замка леопольда на пике стоимости за тупость дурака расплачивается вся Украина
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44
Только прибыль снизилась,и полная задница всему. Некуда девать отработанное топливо?
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:50
Ржавый вот в чем проблема!
Решили помочь а теперь оправдания ищут, корупуионеры!
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:36
АЭС закрыть и проблема решится сама собой. Все в шоколаде будем, а народ поскулит и забудет.
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