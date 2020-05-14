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Названо головні причини
кризи на енергоринку України

Названо головні причини кризи на енергоринку України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:53

Названо головні причини кризи на енергоринку України

Пропонуємо до обговорення:
В.о. глави Укренерго Володимир Кудрицький назвав три основні причини кризи на енергетичному ринку.

Дивися повний текст Названо головні причини кризи на енергоринку України.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:27

Главная беда это ахметов над которым весь мир смеется с его покупке квартиры в лондоне и замка леопольда на пике стоимости за тупость дурака расплачивается вся Украина
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:44

Только прибыль снизилась,и полная задница всему. Некуда девать отработанное топливо?
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:50

Ржавый вот в чем проблема!
Решили помочь а теперь оправдания ищут, корупуионеры!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:36

АЭС закрыть и проблема решится сама собой. Все в шоколаде будем, а народ поскулит и забудет.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:22

Главная причина - зелёные тарифы, неподъёмные для нищей страны. Нам и нашим праправнукам хватит и углеводородов, тем более что они стремительно дешевеют.
Почему украинцы должны оплачивать по зелёным тарифам дружбу татарина с зелёными?
Возобновляемые источники - это гламурные причуды для богатых стран.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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