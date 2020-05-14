Названо головні причини кризи на енергоринку України

Додано: Суб 16 тра, 2020 21:22

Главная причина - зелёные тарифы, неподъёмные для нищей страны. Нам и нашим праправнукам хватит и углеводородов, тем более что они стремительно дешевеют.

Почему украинцы должны оплачивать по зелёным тарифам дружбу татарина с зелёными?

Возобновляемые источники - это гламурные причуды для богатых стран.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.