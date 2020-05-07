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В уряді повідомили, скільки авіакомпаніям коштує кожен...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:08
Пропонуємо до обговорення:
За підрахунками Міністерства інфраструктури України, кожен місяць карантину завдає українським авіакомпаніям до 700 мільйонів гривень збитків.
Дивися повний текст В уряді повідомили, скільки авіакомпаніям коштує кожен місяць карантину
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