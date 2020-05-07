За підрахунками Міністерства інфраструктури України, кожен місяць карантину завдає українським авіакомпаніям до 700 мільйонів гривень збитків.
Дивися повний текст В уряді повідомили, скільки авіакомпаніям коштує кожен місяць карантину.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:08
В уряді повідомили, скільки авіакомпаніям коштує кожен...
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Дивися повний текст В уряді повідомили, скільки авіакомпаніям коштує кожен місяць карантину.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:04
Почему бы не открыть хотя бы внутренние перелёты с соблюдением всех мер защиты от короновируса и между областями, где ситуация нормализуется.
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