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Як довго в Києві діятиме
знижка на оплату комуналки

Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:47

Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:47

Скидка учтена в платежке? Или есть какие-то условия?
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:53

Re: Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки

Кроме Киева остальная часть это не Украина и живет по иным законам.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:54

  Hella написав:Скидка учтена в платежке? Или есть какие-то условия?

“Пільговий період оплати послуг триватиме до кінця обмежувальних заходів. Ми почали тільки перший етап ослаблення. Якщо до пандемії знижка 10% діяла тільки для тих, хто заплатить до 20 числа місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто оплатить до кінця місяця”, – заявив Кличко.
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