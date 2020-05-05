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Як довго в Києві діятиме
знижка на оплату комуналки

Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:48

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