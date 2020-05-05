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Як довго в Києві діятиме
знижка на оплату комуналки

Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:45

НЕТ скидок и не было !!! всё платим до 16-18 числа, и никаких пере расчётов/скидок.
ВРАНЬЁ не прикрытое.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:48

_hunter Договора прямые , скидок нет
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:31

  _hunter написав:
  ewsdewsd2 написав:Виталя, наверное, не в Киеве живёт. НЕТ у нас такого, никаких скидок за своевременную оплату. Нет и не было. Ввели теоретическую копеечную пеню, за просрочку (не помню сколько, месяц или более), но она не работает.

Странно: а у нас все было и есть. Может у вас Киев не тот -- непрямые договора на "ресурсы", коммерческий ЖЭК...


Тогда расскажите нам, киевлянам не из того Киева, как это происходим. Механизм. Две разные суммы на квитанции? Кто отслеживает у поставщика, кто когда заплатил? У большинства договора прямые с каждым поставщиком услуги, кроме мусора и лифтами.
НЕТ ТАКОГО В КИЕВЕ!
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:08

Re: Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки

Я тоже не могу понять. Оплачиваю в середине месяца, никогда не жду до двадцатых чисел, тем более, что оплачиваю по интернету. И ничего насчет 10% не слышала.
Hella
 
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