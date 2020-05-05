НЕТ скидок и не было !!! всё платим до 16-18 числа, и никаких пере расчётов/скидок.
ВРАНЬЁ не прикрытое.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 07:45
НЕТ скидок и не было !!! всё платим до 16-18 числа, и никаких пере расчётов/скидок.
ВРАНЬЁ не прикрытое.
Додано: Суб 16 тра, 2020 08:31
Тогда расскажите нам, киевлянам не из того Киева, как это происходим. Механизм. Две разные суммы на квитанции? Кто отслеживает у поставщика, кто когда заплатил? У большинства договора прямые с каждым поставщиком услуги, кроме мусора и лифтами.
НЕТ ТАКОГО В КИЕВЕ!
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:08
Re: Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
Я тоже не могу понять. Оплачиваю в середине месяца, никогда не жду до двадцатых чисел, тем более, что оплачиваю по интернету. И ничего насчет 10% не слышала.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:27
Re: Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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