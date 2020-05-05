Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
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ewsdewsd2 написав:Виталя, наверное, не в Киеве живёт. НЕТ у нас такого, никаких скидок за своевременную оплату. Нет и не было. Ввели теоретическую копеечную пеню, за просрочку (не помню сколько, месяц или более), но она не работает.
Странно: а у нас все было и есть. Может у вас Киев не тот -- непрямые договора на "ресурсы", коммерческий ЖЭК...
Тогда расскажите нам, киевлянам не из того Киева, как это происходим. Механизм. Две разные суммы на квитанции? Кто отслеживает у поставщика, кто когда заплатил? У большинства договора прямые с каждым поставщиком услуги, кроме мусора и лифтами. НЕТ ТАКОГО В КИЕВЕ!