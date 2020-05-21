Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки
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ewsdewsd2 написав:Виталя, наверное, не в Киеве живёт. НЕТ у нас такого, никаких скидок за своевременную оплату. Нет и не было. Ввели теоретическую копеечную пеню, за просрочку (не помню сколько, месяц или более), но она не работает.
Странно: а у нас все было и есть. Может у вас Киев не тот -- непрямые договора на "ресурсы", коммерческий ЖЭК...
Тогда расскажите нам, киевлянам не из того Киева, как это происходим. Механизм. Две разные суммы на квитанции? Кто отслеживает у поставщика, кто когда заплатил? У большинства договора прямые с каждым поставщиком услуги, кроме мусора и лифтами. НЕТ ТАКОГО В КИЕВЕ!
Hella написав:Я тоже не могу понять. Оплачиваю в середине месяца, никогда не жду до двадцатых чисел, тем более, что оплачиваю по интернету. И ничего насчет 10% не слышала.
А как вы это слышать хотели? -- персональным письмом на е-почту? -- как чуть ниже написали -- на бумажной квитанции все есть.
Вы так и не привели образцы своих квитанций и механизма работы "скидок". То, что показано, выше - не показатель. Одна УК и просто текст, написать можно всё, что угодно, вон Виталик тоже сказал, непонятно, как тогда применяются тарифы без скидки. По этой логике, все наши тарифы являются тарифами "со скидкой", т.е. обычными и единственными тарифами, других нет.
Hella написав:Я тоже не могу понять. Оплачиваю в середине месяца, никогда не жду до двадцатых чисел, тем более, что оплачиваю по интернету. И ничего насчет 10% не слышала.
А как вы это слышать хотели? -- персональным письмом на е-почту? -- как чуть ниже написали -- на бумажной квитанции все есть.
Вы так и не привели образцы своих квитанций и механизма работы "скидок". То, что показано, выше - не показатель. Одна УК и просто текст, написать можно всё, что угодно, вон Виталик тоже сказал, непонятно, как тогда применяются тарифы без скидки. По этой логике, все наши тарифы являются тарифами "со скидкой", т.е. обычными и единственными тарифами, других нет.
А что "показатель"? -- если написать можно все, что угодно? -- Вам лично квитанцию привезти? Без скидок применяются очень просто: сумма на размер скидки увеличивается.
_hunter Опять слова. Покажите свои квитанции разных поставщиков услуг. На этой я увидел обычные тарифы за воду, которые здесь гордо подписали "льготными". Хотел бы увидеть нельготные тарифы, и как их взымают.