Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки

у меня тоже в ЖБК,ОСББ и по субсидийному объекту.Остальные со скачухой
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 03:05
у меня тоже в ЖБК,ОСББ и по субсидийному объекту.Остальные со скачухой
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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