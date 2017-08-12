Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Додано: Суб 26 вер, 2020 01:11

stuermer01 написав: Пополнение счета в TW в Евро с компьютера, нет способа Google Pay: Пополнение счета в TW в Евро с компьютера, нет способа Google Pay:

Доступно только в мобильном приложенииЯ вообще случайно узнал о такой фиче, нигде раньше об этом не читал.Комиссия при пополнении через Google Pay меньше по двум причинам.Во-первых сама комиссия за операцию меньше.Во-вторых, и это главное, при пополнении через Google Pay не применяется конвертация со стороны TransferWise из валюты страны в валюту счета. При прямом пополнении с карты TransferWise предлагается конвертацию по не очень хорошему курсу и игнорирует то что карта может быть уже в требуемой валюте: евро, фунтах, злотых. Ну и даже если карта гривневая по идее при пополнении через Google Pay конвертация будет по курсу платежной системы, а он немного лучше чем курс TransferWise.