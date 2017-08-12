Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск

Извините, не хотел открывать отдельную тему т.к. Польша это ЕС, а кроме Злотых в ЕС есть еще и Евро.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:00
Додано: Чет 24 вер, 2020 16:29
Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль
В большинстве банков сейчас такие смешные проценты у евродепозитов. Они и раньше не сильно привлекательные были.
Думаю если открывать евросчёт то всё же лучше в какой-то стране еврозоны: Словакии, Словении. Там и проценты обычно чуть выше.
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Додано: Чет 24 вер, 2020 17:32
vitaliy_berdinskikh
а причем тут депозиты? Оплатить услуги надо в Европе SEPA-переводом. Свифтом из Украины самое дешевое 1% + 15$. SEPA-платеж бесплатный.
Додано: Чет 24 вер, 2020 19:56
stuermer01
думаю что можно отправлять прямо со счeта TransferWise - платеж приходит к получателю правильно оформленный - имя и фамилия отправителя перевода указаны, правда номер счёта будет не тот что в TransferWise, а какой-то собсвенный счёт TransferWise в банке-партнере. Для евро это наверное будет LHV.
К примеру так выглядит перевод с TransferWise (через их счёт в PKO) на мой счёт в Pekao
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:34
Re: Дешёвый вариант перевода с Украины
Додано: Суб 26 вер, 2020 01:11
Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль
Доступно только в мобильном приложении
Я вообще случайно узнал о такой фиче, нигде раньше об этом не читал.
Комиссия при пополнении через Google Pay меньше по двум причинам.
Во-первых сама комиссия за операцию меньше.
Во-вторых, и это главное, при пополнении через Google Pay не применяется конвертация со стороны TransferWise из валюты страны в валюту счета. При прямом пополнении с карты TransferWise предлагается конвертацию по не очень хорошему курсу и игнорирует то что карта может быть уже в требуемой валюте: евро, фунтах, злотых. Ну и даже если карта гривневая по идее при пополнении через Google Pay конвертация будет по курсу платежной системы, а он немного лучше чем курс TransferWise.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 14:20
В приложении тоже нет для Евро, вот что есть:
Но там нет украинских банков. Похоже, что Google Pay есть только для Злотых.
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:20
Re: Дешёвый вариант перевода с Украины
Додано: Нед 27 вер, 2020 18:49
похоже что-то не так делаешь
евро я не переводил, но как видишь это возможно. Комиссия 0,41 это для суммы 100 евро, тоесть 0,4%.
фунту и злотые перегонял не раз, всегда через Google Pay
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 27 вер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 18:52
Да, потому и нужен Google Pay что при пополнении напрямую не важно с гривневой или валютной карты TW будет считать что украинская карта априори в гривне и применить собственную конвертацию, что в итоге очень увеличивает цену операции.
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