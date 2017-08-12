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Дешёвый вариант перевода золотых
с Украины на карту польск

Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту польск
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Як заощаджувати та економити
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:00

  vitaliy_berdinskikh написав:Тема про перевод денег из Украины в Польшу. Конечно можно перевести в Польшу и евро, не только злотые. Но это немного странно.

Извините, не хотел открывать отдельную тему т.к. Польша это ЕС, а кроме Злотых в ЕС есть еще и Евро.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 16:29

Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль

  stuermer01 написав:а кроме Злотых в ЕС есть еще и Евро.

В большинстве банков сейчас такие смешные проценты у евродепозитов. Они и раньше не сильно привлекательные были.

Думаю если открывать евросчёт то всё же лучше в какой-то стране еврозоны: Словакии, Словении. Там и проценты обычно чуть выше.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 17:32

vitaliy_berdinskikh
а причем тут депозиты? Оплатить услуги надо в Европе SEPA-переводом. Свифтом из Украины самое дешевое 1% + 15$. SEPA-платеж бесплатный.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 19:56

stuermer01
думаю что можно отправлять прямо со счeта TransferWise - платеж приходит к получателю правильно оформленный - имя и фамилия отправителя перевода указаны, правда номер счёта будет не тот что в TransferWise, а какой-то собсвенный счёт TransferWise в банке-партнере. Для евро это наверное будет LHV.

К примеру так выглядит перевод с TransferWise (через их счёт в PKO) на мой счёт в Pekao

Operation type: DOMESTIC INTERBANK TRANSFER
TRANSFERWISE LTD
.. SHOREDITCH HIGH 56 E1 6 JJ ENGLAND
BERDINSKIKH VITALIY
59 1020 1026 0000 1602 0388 6074
Bank's name: Powszechna Kasa Oszczędno, PKOBP Oddział 2 w Warszawie
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:34

Re: Дешёвый вариант перевода с Украины

Пополнение счета в TW в Евро с компьютера, нет способа Google Pay:
Зображення
stuermer01
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 01:11

Re: Дешёвый вариант перевода золотых с Украины на карту поль

  stuermer01 написав:Пополнение счета в TW в Евро с компьютера, нет способа Google Pay:

Доступно только в мобильном приложении
https://pasteboard.co/JsM6Hpm.jpg

Я вообще случайно узнал о такой фиче, нигде раньше об этом не читал.

Комиссия при пополнении через Google Pay меньше по двум причинам.

Во-первых сама комиссия за операцию меньше.

Во-вторых, и это главное, при пополнении через Google Pay не применяется конвертация со стороны TransferWise из валюты страны в валюту счета. При прямом пополнении с карты TransferWise предлагается конвертацию по не очень хорошему курсу и игнорирует то что карта может быть уже в требуемой валюте: евро, фунтах, злотых. Ну и даже если карта гривневая по идее при пополнении через Google Pay конвертация будет по курсу платежной системы, а он немного лучше чем курс TransferWise.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  stuermer01 написав:Пополнение счета в TW в Евро с компьютера, нет способа Google Pay:

Доступно только в мобильном приложении
https://pasteboard.co/JsM6Hpm.jpg

В приложении тоже нет для Евро, вот что есть:
Зображення

Но там нет украинских банков. Похоже, что Google Pay есть только для Злотых.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:20

Re: Дешёвый вариант перевода с Украины

Если пополнять в Евро с гривневой украинской карты, то комиссия TW только за перевод 3,1% !
Зображення
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:49

  stuermer01 написав:В приложении тоже нет для Евро, вот что есть:
Зображення

Но там нет украинских банков. Похоже, что Google Pay есть только для Злотых.

похоже что-то не так делаешь
https://pasteboard.co/Jt2vjti.jpg

евро я не переводил, но как видишь это возможно. Комиссия 0,41 это для суммы 100 евро, тоесть 0,4%.

фунту и злотые перегонял не раз, всегда через Google Pay
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 27 вер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:52

  stuermer01 написав:Если пополнять в Евро с гривневой украинской карты, то комиссия TW только за перевод 3,1% !

Да, потому и нужен Google Pay что при пополнении напрямую не важно с гривневой или валютной карты TW будет считать что украинская карта априори в гривне и применить собственную конвертацию, что в итоге очень увеличивает цену операции.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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