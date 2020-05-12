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Кабмін запропонував знизити
«зелений тариф» для сонячних...

Кабмін запропонував знизити «зелений тариф» для сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:43

Кабмін запропонував знизити «зелений тариф» для сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на переговорах з інвесторами в альтернативну енергетику 14 травня запропонував проєкт меморандуму, який передбачає зниження «зеленого тарифу» для сонячних електростанцій на 25% та для вітроенергетичних – на 12,5% без продовження термінів дії цього тарифу. Про це свідчить текст запропонованого документа

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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:52

  finuser370 написав:Весь так называемый "зелёный тариф" это чистое мошенничество и воровство госбюджета! Берёшь из сети обыкновенную электроэнергию и продаёшь её как "зелёную" в 8 раз дороже. Вот и вся суперсложная бизнес схема. :D На электричестве написано, откуда ого? Естественно при этом откаты в контролирующие и властные структуры, чтобы не было глупых вопросов.
Я бы тоже открыл бы у себя в квартире "зелёную" электростанцию на 100 кВт, да кто мне разрешит? Это бизнес для хозяев жизни - Ахметова и др. приличных людей, смердам в этой схеме не место. :D

вряд ли совместимо Ахметов и приличный....
и, скорее, это не воровство госбюджета, а грабёж пересичного.
но в любом случае - это преступление
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