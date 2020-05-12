|
|
|
Кабмін запропонував знизити «зелений тариф» для сонячних...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів на переговорах з інвесторами в альтернативну енергетику 14 травня запропонував проєкт меморандуму, який передбачає зниження «зеленого тарифу» для сонячних електростанцій на 25% та для вітроенергетичних – на 12,5% без продовження термінів дії цього тарифу. Про це свідчить текст запропонованого документа
Дивися повний текст Кабмін запропонував знизити «зелений тариф» для сонячних станцій на 25%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88248
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:52
finuser370 написав:
Весь так называемый "зелёный тариф" это чистое мошенничество и воровство госбюджета! Берёшь из сети обыкновенную электроэнергию и продаёшь её как "зелёную" в 8 раз дороже. Вот и вся суперсложная бизнес схема.
На электричестве написано, откуда ого? Естественно при этом откаты в контролирующие и властные структуры, чтобы не было глупых вопросов.
Я бы тоже открыл бы у себя в квартире "зелёную" электростанцию на 100 кВт, да кто мне разрешит? Это бизнес для хозяев жизни - Ахметова и др. приличных людей, смердам в этой схеме не место.
вряд ли совместимо Ахметов и приличный....
и, скорее, это не воровство госбюджета, а грабёж пересичного.
но в любом случае - это преступление
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 2702
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:05
...Кабмін запропонував знизити «зелений тариф» для сонячних станцій на 25%...а "инвесторы" офшорные ему разрешили? У нас страна же для инвесторов а не Украинцев... нельзя так к инвесторам относиться а то "доверие потеряем"..))международных партнеров)). У нас же главное их интересы а не свое население... один вон поднимал коммуналку ибо "а что МВФ скажет" доподнимался .. пролетев на второй срок мимо кормушки.
PS Думаю ничего у Кабмина не выйдет ....интересы офшорных инвесторов превыше всего..
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1386
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|