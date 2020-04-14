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Банкіри перерахували
перепони програми «5-7-9%»

Банкіри перерахували перепони програми «5-7-9%»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:28

Банкіри перерахували перепони програми «5-7-9%»

Пропонуємо до обговорення:
Від самого початку були встановлені істотні бар’єри.

Дивися повний текст Банкіри перерахували перепони програми «5-7-9%».
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