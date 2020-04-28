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Рожкова пояснила, які операції
банк має перевіряти...

Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:47

Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...

Пропонуємо до обговорення:
Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми.

Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:48

Обязательно - свыше 400 000 грн, вывод денег в офшоры или в страны с низким фин.моном, обнал денег публичными личностями, и частая обналичка.
KULANDALE
 
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