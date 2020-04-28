Банк повинен перевіряти тільки ті операції, які вибиваються зі звичайного ритму, незалежно від суми.
Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:47
Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...
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Дивися повний текст Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти незалежно від суми.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:48
Обязательно - свыше 400 000 грн, вывод денег в офшоры или в страны с низким фин.моном, обнал денег публичными личностями, и частая обналичка.
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