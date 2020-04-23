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Уряд відновлює роботу
непродовольчих ринків

Уряд відновлює роботу непродовольчих ринків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:43

Уряд відновлює роботу непродовольчих ринків

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на "Урядовому порталі

Дивися повний текст Уряд відновлює роботу непродовольчих ринків.
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