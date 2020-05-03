Про це повідомляє "Укравтопром".
Дивися повний текст Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу українці (інфографіка).
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:15
Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу українці (інфографіка).
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:15
>>Авто з газобалонним обладнанням. Найбільші втрати в сегменті таких авто. Попит на такі нові авто обрушився на 75%.
Гиги, після того як 25% треба за реєстрацію цього газу треба заплатити (а ніхто не перевіряє) то звичайно заплатили тільки підприємства, де є обовязкове ТО
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:42
25/% від чого?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:47
Re: Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу...
зараз конкурентів ГБО нема, при таких цінах на газ, звідки падіння?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:50
радиуса запасного колеса
Витька,извинись,я всё прощу)
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