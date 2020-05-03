RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дизель, бензин чи гібрид:
яким авто віддають перевагу...

Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:15

Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Укравтопром".

Дивися повний текст Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу українці (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88249
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:15

>>Авто з газобалонним обладнанням. Найбільші втрати в сегменті таких авто. Попит на такі нові авто обрушився на 75%.
Гиги, після того як 25% треба за реєстрацію цього газу треба заплатити (а ніхто не перевіряє) то звичайно заплатили тільки підприємства, де є обовязкове ТО
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:42

  pogorelets написав:>>Авто з газобалонним обладнанням. Найбільші втрати в сегменті таких авто. Попит на такі нові авто обрушився на 75%.
Гиги, після того як 25% треба за реєстрацію цього газу треба заплатити (а ніхто не перевіряє) то звичайно заплатили тільки підприємства, де є обовязкове ТО

25/% від чого?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 10.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:47

Re: Дизель, бензин чи гібрид: яким авто віддають перевагу...

зараз конкурентів ГБО нема, при таких цінах на газ, звідки падіння?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 10.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:50

  unicdima написав:
  pogorelets написав:>>Авто з газобалонним обладнанням. Найбільші втрати в сегменті таких авто. Попит на такі нові авто обрушився на 75%.
Гиги, після того як 25% треба за реєстрацію цього газу треба заплатити (а ніхто не перевіряє) то звичайно заплатили тільки підприємства, де є обовязкове ТО

25/% від чого?

радиуса запасного колеса
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4227
З нами з: 03.12.14
Подякував: 575 раз.
Подякували: 713 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не... 1, 2
R2 » Нед 03 тра, 2020 12:18
15 4880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 00:18
wolya2708
Експерти пророкують швидке падіння цін на бензин, і що...
R2 » Суб 09 тра, 2020 12:12
8 1489
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 тра, 2020 22:40
hno3
Українці за три місяці купили легкових авто на $800 млн
R2 » Нед 03 тра, 2020 12:36
1 309
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 тра, 2020 12:36
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.