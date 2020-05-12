Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Держстат дав першу оцінку падіння економіки України.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 00:04
Держстат дав першу оцінку падіння економіки України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат дав першу оцінку падіння економіки України.
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