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Держстат дав першу оцінку
падіння економіки України

Держстат дав першу оцінку падіння економіки України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:04

Держстат дав першу оцінку падіння економіки України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Держстат дав першу оцінку падіння економіки України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:04

Главное сразу сильно не пугать.
Так как медведи рядом)
straponesa
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