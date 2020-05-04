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"Укрпошта" і Rozetka
відкриють відділення для...

"Укрпошта" і Rozetka відкриють відділення для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:59

"Укрпошта" і Rozetka відкриють відділення для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Укрпошта повідомила Finance.ua.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" і Rozetka відкриють відділення для безкоштовної доставки товарів.
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